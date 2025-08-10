बांग्लादेश : छात्रों ने लगातार चौथे दिन ढाका-बरिशाल राजमार्ग किया जाम

ढाका, 10 अगस्त (आईएएनएस)। ढाका-बरिशाल राजमार्ग पर यातायात लगातार चौथे दिन भी बाधित रहा। यहां रविवार को छात्रों ने तीन सूत्री मांगों को लेकर सड़क जाम किया। छात्रों की इन मांगों में स्वास्थ्य क्षेत्र में सिंडिकेट खत्म करना भी शामिल है।

'यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश' के अनुसार, बरिशाल और छह दक्षिणी जिलों के बीच वाहनों की आवाजाही तब से बंद है, जब छात्रों ने सुबह करीब 11.30 बजे नथुल्लाबाद बस टर्मिनल इलाके में बैरिकेड लगा दिए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों और छात्रों के बीच झड़पें उस समय हुईं, जब अधिकारियों ने राजमार्ग से बैरिकेड हटाने की कोशिश की। बैरिकेड के कारण राजमार्ग के दोनों ओर गाड़ियां फंसी रहीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कोतवाली मॉडल थाने के प्रभारी मिजानुर रहमान ने बताया कि मामले के समाधान के लिए बातचीत की जा रही है। प्रदर्शनकारी पिछले 15 दिनों से बांग्लादेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में 'अनियमितताओं' और 'कुप्रबंधन' के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।

शनिवार को ढाका-बरिशाल राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। छात्रों ने अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर लगातार तीसरे दिन भी राजमार्ग जाम कर दिया।

छात्र स्थानीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे नथुल्लाबाद बस टर्मिनल क्षेत्र में पहुंचे, जिससे बरिशाल और बांग्लादेश के छह दक्षिणी हिस्सों के बीच यातायात बाधित हो गया।

क्षेत्र में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कई सदस्यों को तैनात किया गया था। नाकेबंदी के कारण राजमार्ग पर गाड़ियां फंसी रहीं। कोतवाली मॉडल पुलिस स्टेशन के प्रभारी मिजानुर रहमान ने कहा कि पुलिस मामले को तुरंत सुलझाने का प्रयास कर रही है।

इससे पहले, शुक्रवार को भी प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर साढ़े सात घंटे तक राजमार्ग जाम रखा था।

एक छात्र मोहिउद्दीन रोनी ने कहा, "सरकारी अस्पतालों में सिंडिकेट के कारण लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस सिंडिकेट को खत्म किया जाना चाहिए। दस दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद हमें हाईवे जाम करने पर मजबूर होना पड़ा।"

एक अन्य छात्र रियाजुल आलम ने कहा कि जब तक स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार नहीं किए जाते, वह घर नहीं लौटेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी/