बंगाल: पश्चिमी मिदनापुर में प्रसाद खाने से 150 से अधिक लोग बीमार

कोलकाता, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले के दासपुर इलाके में पूजा के दौरान प्रसाद खाने के बाद 150 से अधिक लोग बीमार पड़ गए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शनिवार रात इलाके में सामुदायिक 'मनसा पूजा' थी और बड़ी संख्या में लोग पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए एकत्रित हुए थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद, शनिवार रात से ही लोगों को उल्टी और दस्त होने लगे।

बीमार पड़ने वालों में कई महिलाएँ और बच्चे भी शामिल थे। लोगों के इलाज के लिए रविवार सुबह से ही एक चिकित्सा शिविर लगाया गया है।

प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि, दासपुर थाना क्षेत्र के सूरतपुर गांव में भारी हंगामा हुआ। पश्चिम मिदनापुर जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गांव में कई साल से 'मनसा पूजा' होती आ रही है। शनिवार रात पूजा समिति ने श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी का प्रसाद रखा।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीन सौ से ज्यादा लोगों ने प्रसाद खाया, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को उल्टी और दस्त होने लगे।

दासपुर प्रखंड विकास अधिकारी दीपांकर बिस्वास ने बीमार पड़े पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था की। रविवार सुबह उन्होंने गांव का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया। दासपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष सुकुमार पात्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाके में एक चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, पांच लोगों को अस्पताल भेजा गया है क्योंकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाके से पानी के नमूने भी एकत्र किए गए हैं।

--आईएएनएस

पीएसके