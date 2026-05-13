स्वास्थ्य

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस : दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देखभाल करने वालों से बातचीत की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 13, 2026, 09:40 AM

नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार को 'अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस' की पूर्व संध्या पर हुई।

मुख्यमंत्री ने अस्पताल के अलग-अलग वार्ड का दौरा किया, नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात की और उनकी निस्वार्थ सेवा की भावना की तारीफ की।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, उन्होंने नर्सों के साथ अनौपचारिक और दिल से बातचीत करते हुए समय बिताया, उनके अनुभव सुने और उनके पेशे की चुनौतियों को समझा।

तारीफ के तौर पर, मुख्यमंत्री ने नर्सिंग स्टाफ को फूल दिए; इस बात से उनमें से कई लोग भावुक हो गए।

कई नर्सों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली और इस मुलाकात को अपने करियर के सबसे यादगार पलों में से एक बताया।

स्टाफ को संबोधित करते हुए, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "नर्सिंग सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि यह करुणा, इंसानियत और सेवा का प्रतीक है।"

उन्होंने कहा, "डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन नर्स ही मरीजों को वह भावनात्मक सहारा और देखभाल देती हैं, जिससे उन्हें अक्सर ठीक होने में मदद मिलती है।" उन्होंने आगे कहा कि मुश्किल हालात में नर्सों का सब्र और लगन सचमुच प्रेरणा देने वाला है।

मुख्यमंत्री ने केरल, राजस्थान और पंजाब जैसे अलग-अलग राज्यों से आए नर्सिंग स्टाफ से भी बातचीत की।

उन्होंने कहा कि पूरे देश से आए हेल्थकेयर कर्मचारियों ने दिल्ली की हेल्थकेयर व्यवस्था को मज़बूत बनाने और उसे दुनिया के बेहतरीन मानकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।

मंगलवार को 'अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस' के मौके पर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने नर्सिंग समुदाय को बधाई दी। उन्होंने हेल्थकेयर व्यवस्था को मजबूत बनाने और पूरी लगन व करुणा के साथ इंसानियत की सेवा करने में नर्सों की अहम भूमिका को सराहा।

एमएएमसी ऑडिटोरियम में स्थित लोक नायक अस्पताल (एलएनजेपी अस्पताल) में आयोजित एक खास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नर्सिंग सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि यह देखभाल, संवेदनशीलता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो माँ के बाद उस नवजात की देखभाल करने वाला पहला व्यक्ति एक नर्स ही होती है। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नर्सिंग समुदाय को सशक्त बनाना और उनका साथ देना बहुत जरूरी है।

डॉ. पंकज कुमार सिंह ने मरीजों की देखभाल में नर्सों की अहम भूमिका पर रोशनी डालते हुए कहा कि डॉक्टरों के साथ मिलकर, वे हेल्थकेयर व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि भावनात्मक सहारा देने से लेकर लगातार देखभाल और इलाज सुनिश्चित करने तक, नर्सें मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उनके ठीक होने में अहम योगदान देती हैं।

इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्री ने एलएनजेपी अस्पताल को साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता के मानकों के लिए प्रतिष्ठित 'कायाकल्प पुरस्कार' में पहला स्थान हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने इसे नर्सिंग स्टाफ समेत हेल्थकेयर पेशेवरों की लगन और सामूहिक प्रयासों का नतीजा बताया।

--आईएएनएस

एससीएच

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