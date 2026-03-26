अशोक गहलोत ने जयपुर महिला अस्पताल में आईपीडी टावर के निर्माण में देरी पर सवाल उठाया

जयपुर, 25 मार्च (आईएएनएस)। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अपनी डिजिटल सीरीज 'इंतजार शास्त्र – द साइंस ऑफ वेटिंग' का तीसरा अध्याय जारी किया, जिसमें उन्होंने जयपुर के महिला अस्पताल (सांगानेरी गेट) में आईपीडी टावर के निर्माण में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट मौजूदा भाजपा सरकार की लापरवाही और असंवेदनशीलता का शिकार हो गया है, जिससे जरूरी हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा रह गया है।

गहलोत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2023 में की थी। इसका अनुमानित खर्च करीब 117 करोड़ रुपए था और इसका मकसद महिलाओं को विश्व-स्तरीय हेल्थकेयर सुविधाएं देना था।

प्रस्तावित आईपीडी टावर को मेडिकल सेवाओं को काफी बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 500 बेड की क्षमता, 50 बेड का एक आधुनिक आईसीयू और छह अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होंगे।

उनके मुताबिक, यह प्रोजेक्ट राज्य में माँ और महिलाओं की हेल्थकेयर को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम था।

उन्होंने गहरी चिंता जताई कि यह प्रोजेक्ट, जिसे अगस्त 2025 तक पूरा करके जनता को समर्पित किया जाना था, अब देरी का सामना कर रहा है और अधर में लटका हुआ है।

मौजूदा प्रशासन पर सवाल उठाते हुए गहलोत ने पूछा कि क्या महिलाओं की हेल्थकेयर अब प्राथमिकता नहीं रही? और राज्य की जनता, खासकर मां और बहनों, को ऐसी जरूरी सुविधाओं के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?

अपनी चल रही डिजिटल सीरीज का जिक्र करते हुए गहलोत ने बताया कि यह कोई अकेला मामला नहीं है।

अपनी सीरीज 'इंतजार शास्त्र' के पहले और दूसरे एपिसोड में, उन्होंने एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टावर के निर्माण में हो रही देरी के साथ-साथ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल उठाए थे।

पूरी सीरीज के दौरान, उन्होंने लगातार उस चीज को उजागर किया है जिसे वे अपने कार्यकाल में शुरू किए गए अहम जन-कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में धीमी प्रगति और प्रशासनिक निष्क्रियता का एक पैटर्न बताते हैं।

हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर चिंता जताते हुए, गहलोत ने अपनी सीरीज के दूसरे एपिसोड में एसएमएस अस्पताल में 1,200 बेड वाले आईपीडी टावर के निर्माण में हो रही देरी पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट, जिसकी परिकल्पना 2022 में की गई थी और जिसे 2024 तक पूरा किया जाना था, अब अपनी तय समय-सीमा से एक साल से भी ज्यादा पीछे चल रहा है, और इसमें कोई खास प्रगति भी नहीं दिख रही है।

उन्होंने टिप्पणी की कि अस्पताल का निर्माण 2022 तक हो जाना चाहिए था; लेकिन, तय समय-सीमा बीतने के एक साल से भी ज्यादा समय हो जाने के बाद भी यह अभी तक अधूरा है।

गहलोत ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान, इस टावर की एक भी मंजिल का निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आईपीडी टावर में हो रही देरी का मतलब है मरीजों की जान से समझौता करना, और इस प्रोजेक्ट का मकसद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आने वाले हजारों मरीजों को राहत पहुंचाना था।

--आईएएनएस

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