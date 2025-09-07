अरावली जिला प्रशासन ने 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन किया

अरावली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। अरावली जिले में रविवार को जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह विशेष कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सुबह शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में साइकिल सवारों ने हिस्सा लेते हुए लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

जिला कलेक्टर प्रशस्ति पारीक ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और साइकिलिंग की आदत को बढ़ावा देना है।

प्रशस्ति पारीक ने आईएएनएस से कहा, "पीएम मोदी ने फिट इंडिया का नारा दिया, जिससे बाद संडे ऑन साइकिल अभियान शुरू हुआ। हम हर रविवार सुबह साढ़े पांच बजे साइकिल पर निकलते हैं। चाहे धूप, सर्दी या बरसात हो, हमारी पूरी टीम इस मुहिम में जुड़ी है।"

उन्होंने कहा, "इस मुहिम में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी जुड़े हैं। 60-65 वर्ष के लोग इस मुहिम से जुड़कर हमें प्रेरित कर रहे हैं।"

मोडासा नगरपालिका के मेयर नीरज सेठ ने कहा, "पीएम मोदी ने संडे ऑन साइकिल की अपील की थी। हमने 5 जनवरी 2025 के दिन अपनी टीम के साथ 5 किलोमीटर की साइकिलिंग शुरू की थी। आज हम 40-45 किलोमीटर तक साइकिल चला रहे हैं। पहले हम पांच लोग थे, लेकिन आज हमारी टीम 40-45 लोगों की है। हमारी अपील है कि अन्य लोग भी इस मुहिम से जुड़ें।"

इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राएं, अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक उत्साह के साथ शामिल हुए। इसके साथ ही प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश भी दिया।

'संडे ऑन साइकिल' जैसे कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट को मजबूत बनाने के साथ-साथ लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी