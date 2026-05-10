अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने लोगों में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर चिंता जताई

इटानगर, 9 मई (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक ने शनिवार को जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते प्रचलन पर चिंता व्यक्त की। अधिकारियों ने बताया कि यह स्वास्थ्य समस्या राज्य भर में सभी आयु वर्ग के लोगों को तेजी से प्रभावित कर रही है।

लोक भवन के एक अधिकारी ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एम्स) गुवाहाटी के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने इटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की।

अधिकारी ने आगे बताया कि उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बदलते परिदृश्य पर चर्चा की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की अनूठी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया।

राज्यपाल ने जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव संबंधी विकार और हृदय रोग के बढ़ते प्रचलन पर चिंता व्यक्त की, जो सभी आयु वर्ग के लोगों को तेजी से प्रभावित कर रही हैं।

निवारक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर जोर देते हुए राज्यपाल परनाइक ने एम्स गुवाहाटी से पूर्वोत्तर के सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक उपायों की पहचान करने और क्षेत्र-विशिष्ट कारणों की पहचान करने के लिए समर्पित अध्ययन और अनुसंधान पहल शुरू करने का अनुरोध किया।

एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने राज्य की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में नवीनतम तकनीकों और उन्नत चिकित्सा अनुसंधान को शामिल करने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने एम्स गुवाहाटी से आग्रह किया कि वह अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारियों और चिकित्सा संस्थानों के साथ आधुनिक स्वास्थ्य संबंधी नवाचारों, शोध निष्कर्षों और सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धतियों को साझा करे, ताकि राज्य भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुदृढ़ किया जा सके, निदान क्षमताओं में सुधार किया जा सके और रोगी देखभाल को बेहतर बनाया जा सके।

प्रसिद्ध अस्थि शल्य चिकित्सक और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने राज्यपाल परनाइक को एम्स गुवाहाटी की ओर से टोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के साथ स्वास्थ्य सेवा सहयोग को मजबूत करने हेतु पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया।

--आईएएनएस

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