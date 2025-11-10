Amla Benefits : सुपरफ्रूट ऑफ इंडिया, जिसमें छिपा है सेहत और सुंदरता का खजाना

नई दिल्ली: आंवला एक सुपरफ्रूट है, जिसे आयुर्वेद में जीवन देने वाला फल बताया गया है। आधुनिक समय में जहां लोग एवोकाडो या ऑरेंज को हेल्दी फल मानते हैं, वहीं आंवला उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और फायदेमंद है।

आंवला में विटामिन सी की मात्रा संतरे से लगभग 10 गुना ज्यादा और एवोकाडो से 70 गुना अधिक होती है। यही वजह है कि इसे सुपरफ्रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है।

100 ग्राम आंवला में लगभग 700 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्युनिटी बढ़ाने, त्वचा को निखारने और शरीर में कोलेजन बनाने के लिए बेहद जरूरी है। यह शरीर को ठंडक देता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है।

आंवला की सबसे खास बात यह है कि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित रखता है। इसका नियमित सेवन त्वचा को चमकदार बनाता है, बालों को मजबूत करता है और मानसिक शांति भी देता है।

अगर बात वजन घटाने की करें तो आंवला इसमें भी मददगार है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम और फाइबर भरपूर होता है। यह पाचन सुधारता है, पेट को ठंडक देता है और कब्ज या गैस जैसी दिक्कतों को दूर करता है। लिवर की सफाई और ब्लड प्यूरीफिकेशन के लिए भी आंवला बेस्ट है। सुबह खाली पेट इसका रस पीने से शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं और एनर्जी लेवल बढ़ता है।

डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए आंवला किसी वरदान से कम नहीं। इसमें मौजूद क्रोमियम ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल घटाता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।

आंवला त्वचा, बाल और आंखों के लिए भी टॉनिक का काम करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण झुर्रियां घटाते हैं, बालों को सफेद होने से रोकते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं।

सुबह खाली पेट आंवला रस पीना काफी फायदेमंद होता है। रात में त्रिफला चूर्ण (आंवला, हरड़, बहेड़ा) गुनगुने पानी के साथ लेने से शरीर डिटॉक्स होता है। घने और मजबूत बालों के लिए हफ्ते में दो बार आंवला तेल की मालिश करें, इससे बाल मजबूत और घने बनते हैं।

