स्वास्थ्य

अमेरिका की पाबंदियों का हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा असर : विश्व स्वास्थ्य सभा में वेनेजुएला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 03:48 AM

काराकास, 21 मई (आईएएनएस)। वेनेजुएला ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में कहा कि अमेरिका की ओर से लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों ने उसके हेल्थ सिस्टम पर गंभीर असर डाला है। देश ने आरोप लगाया कि इन पाबंदियों के कारण चिकित्सा आपूर्ति, दवाइयों और स्वास्थ्य उपकरणों तक पहुंच मुश्किल हो गई है।

जिनेवा में आयोजित मंच से वेनेजुएला के अस्पताल मामलों के उपमंत्री मॉरिसियो वेगा ने कहा कि इन प्रतिबंधों का असर स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता पर भी पड़ा है। उन्होंने समानता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का बचाव करते हुए कहा, “स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार है, कोई वस्तु नहीं।”

वेगा ने बताया कि हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर पलायन के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी आई है, लेकिन सरकार नए पेशेवरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत कर रही है।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिकी प्रतिबंधों से उत्पन्न संरचनात्मक सीमाओं के बीच कुछ बीमारियों के फिर से फैलने का खतरा बढ़ गया है, जो आम जनता को प्रभावित कर सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, वेनेजुएला सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नीतियां जारी रखे हुए है। वेगा ने तथाकथित “अमानवीय एकतरफा प्रतिबंधों” को पूरी तरह और बिना शर्त समाप्त करने की मांग दोहराई।

वेनेजुएला के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में देश का प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अगुवाई वेगा कर रहे हैं, इन प्रतिबंधों के नकारात्मक प्रभावों पर अपना पक्ष मजबूती से रखेगा।

इसी महीने, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगज ने इस विचार को खारिज कर दिया था कि उनका देश कभी अमेरिका का एक और राज्य बन सकता है। उन्होंने वेनेजुएला की संप्रभुता और स्वतंत्रता को दोहराते हुए कहा कि देश अपनी आजादी और इतिहास की रक्षा करता रहेगा।

द हेग में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में रॉड्रिगज ने कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि वेनेजुएला सहयोग के लिए कूटनीतिक एजेंडे पर काम कर रहा है, और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है।"

--आईएएनएस

केआर/

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