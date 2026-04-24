अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता पर प्रियंका चतुर्वेदी ने जताई चिंता, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग

वॉशिंगटन, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। राज्यसभा की पूर्व सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने गुरुवार को अमेरिका-भारत व्यापार वार्ताओं को लेकर चिंता जताई और महिलाओं के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की।

हडसन इंस्टीट्यूट की 'न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस' में बोलते हुए, चतुर्वेदी ने जिस तरह से टैरिफ (शुल्क) पर बातचीत को संभाला गया है, उसकी आलोचना की, खासकर हाल के अमेरिकी उपायों के संदर्भ में।

चतुर्वेदी ने दोनों देशों के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, "हम एक ऐसे टैरिफ पर बातचीत कर रहे थे, जो हम पर थोपा गया था... और जो 18 प्रतिशत तक पहुंच गया था।"

उन्होंने महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्यों के आधार पर सवाल उठाते हुए पूछा, "500 बिलियन डॉलर... यह कहां से आएगा?" और चेतावनी दी कि इस तरह के अनुमानों ने भारतीय किसानों और डेयरी उत्पादकों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं।

चतुर्वेदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी उठाया, खासकर तेल आयात पर बाहरी दबाव के संदर्भ में। उन्होंने कहा, "यह हमारा अपना फ़ैसला है, और यह कुछ ऐसा है जिसका फ़ैसला हमें ही करना चाहिए... अपने देश की ऊर्जा सुरक्षा की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से साझेदारियों के प्रति निरंतरता और विश्वसनीयता का नजरिया अपनाया है। चतुर्वेदी ने कहा, "हमने इस रिश्ते में निवेश किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर देखते हुए... यह निरंतरता बनी रहनी चाहिए।"

साथ ही, उन्होंने कूटनीति में सार्वजनिक दबाव के प्रति आगाह भी किया। उन्होंने वाशिंगटन से अपनी अपेक्षाएं बताते हुए कहा, "हम पर नखरे न दिखाना, हमें यह न बताना कि हमें क्या करना है, बल्कि हमारी चुनौतियों को असल में समझना।"

व्यापार से परे, चतुर्वेदी ने घरेलू राजनीतिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आबादी लगभग आधी होने के बावजूद, उनका प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है।

उन्होंने कहा, "भारत के 50 प्रतिशत मतदाता और आबादी महिलाओं की है... लेकिन प्रतिनिधित्व के मामले में, हम मुश्किल से 13 प्रतिशत, 14 प्रतिशत तक ही पहुंच पाए हैं।"

महिलाओं के लिए आरक्षण के लंबे समय से लंबित मुद्दे का जिक्र करते हुए, चतुर्वेदी ने कहा, "यह एक ऐसी लड़ाई है जो पिछले तीन दशकों से प्रतिनिधित्व के लिए लड़ी जा रही है।"

उन्होंने संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने में हो रही देरी पर चिंता जताई, और तर्क दिया कि इसे व्यापक ढाँचागत बदलावों से जोड़ने से प्रगति धीमी हो सकती है।

उन्होंने कहा, "आइए, मौजूदा ढांचे के भीतर ही महिलाओं के लिए दरवाजे खोलें, जैसा कि संसद में अभी मौजूद है।"

चतुर्वेदी ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिनिधित्व का विस्तार करना जरूरी है।

उन्होंने कहा, "मैं देश की महिलाओं के पक्ष में खड़ी हूं कि उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए।" उन्होंने समानता को बढ़ावा देने में भारत की वैश्विक भूमिका की ओर भी इशारा किया, और वैक्सीन वितरण और विश्व व्यापार संगठन में वकालत जैसी पहलों का जिक्र करते हुए कहा, "इसे और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए भारत इस लड़ाई में सबसे आगे था।"

--आईएएनएस

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