अहमदाबाद में मुफ्त एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान को बड़ी सफलता, 65 प्रतिशत किशोरियों को लगा टीका

अहमदाबाद, 14 मई (आईएएनएस)। अहमदाबाद में 31,000 से अधिक किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए शुरू किए गए शहर-व्यापी अभियान के तहत मुफ्त ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) का टीका लगाया गया है। इसके साथ ही, अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने अब तक अपने टीकाकरण लक्ष्य का 65 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लिया है।

नगर निगम की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, शहर भर में चलाए जा रहे एक विशेष मेगा टीकाकरण अभियान के तहत 12 मई तक 14 से 15 साल की लड़कियों को टीके की 31,579 खुराकें दी जा चुकी थीं। एएमसी ने कहा, "12 मई तक, इस अभियान के तहत 31,579 टीके लगाए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि 65 प्रतिशत पात्र किशोरियों को पहले ही एचपीवी का टीका लग चुका है।"

अहमदाबाद नगर निगम की ओर से चलाया जा रहा यह अभियान अभी 31 मई तक जारी रहेगा। एएमसी ने पूरे अहमदाबाद में एचपीवी टीकाकरण के लिए 48,443 पात्र किशोरियों की पहचान की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और समय पर टीकाकरण के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नगर निगम ने बताया कि पात्र किशोरियां अभियान की अवधि के दौरान किसी भी शहरी स्वास्थ्य केंद्र या एएमसी की ओर से संचालित अस्पताल में मुफ्त में टीका लगवा सकती हैं।

अधिकारियों ने इस नागरिक पहल के माध्यम से दी जा रही वित्तीय राहत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में इस टीके की कीमत आमतौर पर परामर्श शुल्क के अलावा लगभग 3,000 रुपए होती है।

नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। एचपीवी के टीके को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान एक विशेष मेगा अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, ताकि महीने के अंत से पहले पात्र लाभार्थियों के बीच व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

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