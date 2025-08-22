अहमदाबाद में कैंसर उपचार के लिए अत्याधुनिक वेरियन टुबीम 3.0 रेडियोथेरेपी सिस्टम का उद्घाटन, जानें क्यों है खास

अहमदाबाद, 21 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल्स में अत्याधुनिक वेरियन टुबीम 3.0 रेडियोथेरेपी सिस्टम का उद्घाटन किया। इस आधुनिक तकनीक से कैंसर मरीजों को अधिक सटीक, प्रभावी और कम दुष्प्रभाव वाला इलाज मिलेगा। उद्घाटन समारोह में अस्पताल की रेडियेशन ऑन्कोलॉजी टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वेरियन टुबीम 3.0 एक उन्नत लीनियर एक्सेलेरेटर है, जो कैंसर के ट्यूमर को सटीक रूप से लक्षित करता है और आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है। यह तकनीक उपचार को तेज करती है और मरीजों को कम समय में बेहतर परिणाम प्रदान करती है। इस प्रणाली से कैंसर के उपचार में दुष्प्रभाव कम होंगे, जिससे मरीजों का जीवन स्तर सुधरेगा।

उद्घाटन के बाद स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, “अपोलो हॉस्पिटल कैंसर मरीजों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वेरियन टुबीम 3.0 जैसी नवीनतम तकनीक कैंसर उपचार में क्रांति लाएगी। गुजरात में कैंसर के इलाज के लिए आने वाले मरीजों को इस अत्याधुनिक सुविधा से बहुत लाभ होगा।”

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार और अस्पताल मिलकर इस तकनीक को अधिक से अधिक मरीजों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। इससे कैंसर से जूझ रहे मरीजों को उपचार में सहायता मिलेगी।

वहीं, अपोलो हॉस्पिटल्स के सीईओ ने कहा, “यह प्रणाली कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगी। सरकार के सहयोग से हम इस तकनीक को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाएंगे।”

उन्होंने यह भी बताया कि यह सिस्टम गुजरात में कैंसर उपचार को नई दिशा देगा और मरीजों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। यह नई तकनीक गुजरात में कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल स्थानीय मरीजों को फायदा होगा, बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले मरीजों को भी बेहतर इलाज मिलेगा।

--आईएएनएस

एसएचके/केआर