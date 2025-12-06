स्वास्थ्य

अगर नीम के इतने फायदे जान लिए तो इस्तेमाल से खुद को रोक नहीं पाओगे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 06, 2025, 04:02 AM

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। नीम के पत्ते हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उनके गुणों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका स्वाद कड़वा होता है। जबकि सच्चाई यह है कि नीम एक प्राकृतिक औषधि है, जो सदियों से आयुर्वेद में इस्तेमाल होती रही है। यह शरीर को साफ रखने, त्वचा की समस्याएं कम करने और स्वास्थ्य का सपोर्ट करने में मदद कर सकता है।

कई लोग नियमित रूप से नीम चबाना पसंद करते हैं और कुछ दिनों में इसका कड़वापन भी उन्हें ठीक लगने लगता है। ओरल हेल्थ के लिए नीम का उपयोग परंपरागत रूप से किया जाता रहा है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से सफाई और कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं।

नीम का उपयोग काढ़ा, पेस्ट, फेसपैक, पाउडर, भाप, पानी, तेल या जूस के रूप में किया जा सकता है। नीम का काढ़ा बनाना बहुत आसान है। बस 10–12 पत्तों को पानी में उबाल लें और थोड़ा ठंडा होने पर पी लें। इसे लोग आमतौर पर शरीर की स्वच्छता, त्वचा की समस्याओं और प्रतिरोध क्षमता को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

नीम का पेस्ट भी काफी लोकप्रिय है। ताजे पत्तों को पीसकर बनाया गया पेस्ट चेहरे, फोड़े-फुंसियों या खुजली वाली जगह पर लगाया जाता है। परंपरागत मान्यता है कि यह त्वचा को शांत करता है और उसे साफ रखता है। नीम फेसपैक भी लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, खासकर यदि त्वचा ऑयली हो या पिंपल्स की समस्या हो।

नीम के पत्तों को पानी में उबालकर बनाया गया नीम वॉटर भी कई घरों में इस्तेमाल होता है। इसे लोग नहाने के पानी में डालते हैं या बाल धोने के बाद उपयोग करते हैं। यह त्वचा और स्कैल्प की स्वच्छता में मदद करता है। इसी तरह नीम पत्तों को सुखाकर पाउडर बनाया जा सकता है, जिसे फेसपैक या हेयरपैक में मिलाया जाता है।

कुछ लोग नीम का जूस भी सुबह खाली पेट लेते हैं, जो शरीर को हल्का महसूस कराने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सूखे नीम के पत्तों को जलाकर घर में धुआं किया जाता है, जिससे मच्छरों और कीड़ों को दूर रखने में मदद मिलती है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...