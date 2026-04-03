अगर मध्य पूर्व में तनाव 40 दिन से अधिक बढ़ता है तो वैश्विक स्तर पर खाने-पीने की चीजों की कीमतों में आ सकती है तेजी : एफएओ

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने से ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के कारण मार्च में लगातार दूसरे महीने वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।

एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक, जो वैश्विक स्तर पर कारोबार की जाने वाली खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तनों पर नजर रखता है, मार्च में औसतन 128.5 अंक रहा, जो फरवरी से 2.4 प्रतिशत और एक वर्ष पहले के स्तर से 1.0 प्रतिशत अधिक है।

एफएओ के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो ने कहा, "संघर्ष शुरू होने के बाद से कीमतों में वृद्धि मामूली रही है, जिसका मुख्य कारण तेल की ऊंची कीमतें हैं और वैश्विक अनाज की पर्याप्त आपूर्ति ने इसे कुछ हद तक संतुलित किया है।"

टोरेरो ने आगे कहा,“लेकिन अगर संघर्ष 40 दिनों से अधिक समय तक चलता है और मौजूदा कम मुनाफे के साथ लागत अधिक रहती है, तो किसानों को कम संसाधनों के साथ उतनी ही खेती करना, कम फसल बोना, या कम उर्वरक वाली फसलों की ओर रुख करना में से किसी एक को चुनना होगा। इन विकल्पों का असर भविष्य की पैदावार पर पड़ेगा और इस साल के बाकी बचे समय और अगले पूरे साल के लिए हमारी खाद्य आपूर्ति और वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा।"

एफएओ अनाज मूल्य सूचकांक में पिछले महीने की तुलना में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में वृद्धि थी। अमेरिका में सूखे से फसल के अनुमानों में आई गिरावट और ऑस्ट्रेलिया में उर्वरक की बढ़ती लागत के कारण कम बुवाई की आशंका के चलते गेहूं की कीमतों में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वैश्विक स्तर पर मक्का की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई, क्योंकि पर्याप्त वैश्विक उपलब्धता ने उर्वरक की वहनीयता को लेकर चिंताओं को कम कर दिया और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जुड़ी इथेनॉल की बढ़ती मांग की संभावनाओं से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिला।

कटाई के समय, आयात मांग में कमी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मुद्रा के अवमूल्यन के कारण मार्च में एफएओ चावल मूल्य सूचकांक में 3.0 प्रतिशत की गिरावट आई।

फरवरी से एफएओ वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.2 प्रतिशत अधिक हो गया। ताड़, सोया, सूरजमुखी और रेपसीड तेल के अंतरराष्ट्रीय भावों में वृद्धि हुई, जो कच्चे तेल की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि के सकारात्मक प्रभावों को दर्शाती है। इस वृद्धि ने जैव ईंधन की मजबूत मांग की उम्मीदों को बल दिया।

एफएओ मांस मूल्य सूचकांक में पिछले महीने की तुलना में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण मौसमी मांग में मजबूती से पहले यूरोपीय संघ में सुअर के मांस की कीमतों में उछाल और विश्व स्तर पर गोमांस की कीमतों में वृद्धि थी, विशेष रूप से ब्राजील में, जहां मवेशियों की उपलब्धता में कमी के कारण निर्यात योग्य आपूर्ति सीमित हो गई थी।

भेड़ और मुर्गी के मांस की कीमतों में गिरावट आई, जिसका आंशिक कारण निकट पूर्व के बाजारों तक पहुंच को सीमित करने वाली रसद संबंधी बाधाएं थीं।

मार्च में एफएओ डेयरी मूल्य सूचकांक में 1.2 प्रतिशत और चीनी मूल्य सूचकांक में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दुनिया भर में गेहूं की अधिकांश फसल बोई जा चुकी है, और एफएओ का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 82 करोड़ टन गेहूं की फसल होगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.7 प्रतिशत कम है।

--आईएएनएस

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