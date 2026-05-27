अगले महीने 80 साल के होंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जन्मदिन से पहले कराया मेडिकल टेस्ट

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। अगले महीने अपने 80वें जन्मदिन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वास्थ्य पर लोगों का ध्यान बना हुआ है, इसलिए मंगलवार को वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में उनका रेगुलर सालाना मेडिकल और डेंटल एग्जामिनेशन हुआ।

व्हाइट हाउस पूल रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह 8:51 बजे बेथेस्डा, मैरीलैंड में अपनी गाड़ियों के काफिले के पहुंचने के बाद ट्रंप वाल्टर रीड में ढाई घंटे से ज्यादा रुके। उनका काफिला दोपहर 12:27 बजे निकला।

व्हाइट हाउस ने कहा कि इस अपॉइंटमेंट में ट्रंप की नियमित निवारक स्वास्थ्य देखभाल के हिस्से के तौर पर “रूटीन सालाना डेंटल और मेडिकल असेसमेंट” शामिल थे। यह दौरा पिछले 13 महीनों में वाल्टर रीड में ट्रंप की तीसरी तय मेडिकल अपॉइंटमेंट थी।

व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने मेडिकल सेंटर के अपने दौरे के दौरान मिलिट्री के लोगों और स्टाफ से मुलाकात की।

राष्ट्रपति ट्रंप 14 जून को 80 साल के हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति हाल के महीनों में अपनी सेहत को लेकर लोगों की बढ़ती जांच का सामना कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हाल ही में पब्लिक में दिखने के दौरान उनके हाथों पर दिखने वाले चोट के निशान और पैरों में सूजन पर ध्यान गया है।

व्हाइट हाउस ने इन चोटों की वजह बार-बार हाथ मिलाना बताया, जबकि डॉक्टरों ने कहा कि ट्रंप के पैरों में सूजन क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी से जुड़ी है, यह एक ऐसी कंडीशन है जो नसों में खून के बहाव को प्रभावित करती है।

द हिल ने बताया कि ट्रंप ने वाल्टर रीड की पिछले दौरे के दौरान एक सीटी स्कैन करवाया था। हालांकि, उनकी मेडिकल टीम ने "किसी भी कार्डियोवैस्कुलर समस्या को पूरी तरह से खारिज करने" की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के डॉक्टर, डॉ. सीन बारबेला ने कहा कि स्कैन पूरी तरह से नॉर्मल था और इसमें बिल्कुल भी कोई असामान्यता नहीं दिखी।

ट्रंप "दिल की बीमारी से बचाव" के लिए रोजाना लगभग 325 मिलीग्राम एस्पिरिन लेते हैं। ट्रंप ने पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू में बताया था कि एस्पिरिन की वजह से उनके हाथों पर चोट के निशान पड़े।

व्हाइट हाउस के डॉक्टरों से उम्मीद है कि वे जांच की समरी जारी करेंगे, हालांकि प्रेसिडेंशियल मेडिकल खुलासे पहले से ही डिटेल और ट्रांसपेरेंसी में अलग-अलग रहे हैं।

ट्रंप ने अपनी उम्र और सेहत से जुड़े सवालों का बार-बार जवाब दिया है और 2024 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान फिटनेस को लेकर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर अक्सर हमला किया है।

पिछले चुनाव में उम्र का मुद्दा एक बड़ा फोकस बन गया था, क्योंकि ट्रंप और बाइडेन दोनों ही अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज बड़ी पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गए थे।

--आईएएनएस

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