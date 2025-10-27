अभ्यंग : शरीर और मन के लिए आयुर्वेद का तोहफा, जानें फायदे

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभ्यंग, यानी पारंपरिक आयुर्वेदिक तेल मालिश, सिर्फ एक सामान्य तेल लगाने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसा सरल लेकिन असरदार उपाय है जो आपकी त्वचा, शरीर और मन तीनों का ख्याल रखता है। रोजाना कुछ मिनट के लिए तेल लेकर हल्के हाथों से पूरे शरीर पर मालिश करने से आपकी त्वचा मुलायम, चमकदार और तरोताजा दिखती है।

अभ्यंग का फायदा सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं है। यह रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व आसानी से पहुंचते हैं। बेहतर सर्कुलेशन का मतलब है कि आप दिनभर अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और थकान कम होगी।

साथ ही, यह प्रक्रिया शरीर के अंदर जमा विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को बाहर निकालने में भी मदद करती है। जब शरीर से ये अनचाहे तत्व निकल जाते हैं, तो आपका सिस्टम हल्का और सक्रिय महसूस करता है।

अभ्यंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत आसान है। सुबह उठकर या रात सोने से पहले तेल की मालिश करें। इसे आप हल्के गर्म तेल के साथ करें तो ज्यादा फायदा मिलता है। रोजाना 10-15 मिनट मालिश से ही फर्क महसूस होने लगता है। इसे सिर्फ शारीरिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन के लिए भी अपनाया जाता है।

इसके अलावा, आपने देखा होगा कि सुबह-शाम दादी या नानी छोटे बच्चों की मालिश करती हैं, जिससे शिशु की मांसपेशियों में तनाव कम होता है और शरीर को आराम मिलता है।

आसान भाषा में कहें तो अभ्यंग एक ऐसा रूटीन है, जो सरल है, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे हैं। यह न केवल आपकी त्वचा को नरम और चमकदार बनाता है, बल्कि शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, रक्त संचार को सुधारता है और आपको दिनभर तरोताजा महसूस कराता है।

अगर आप अपनी सेहत को एक आसान और प्राकृतिक तरीके से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अभ्यंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना सबसे बढ़िया कदम है। इसे अपनाएं और अनुभव करें कि कैसे कुछ मिनट की तेल मालिश आपके पूरे दिन को अधिक ऊर्जावान और संतुलित बना देती है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम