आयुष्मान भारत हैकाथॉन के लिए 2,600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, आज आवेदन का अंतिम दिन

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। सरकार ने सोमवार को बताया कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) को अब तक आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) ऑटो-एडजुडिकेशन हैकाथॉन 2026 के लिए 2,600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं। इस हैकाथॉन का मकसद हेल्थ क्लेम प्रोसेसिंग में डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार एबी पीएम-जेएवाई अभी 1,900 से ज्यादा ट्रीटमेंट पैकेज के तहत रोजाना लगभग 50,000 क्लेम प्रोसेस करती है।

हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि इनमें से सिर्फ 15-20 प्रतिशत क्लेम ही ऑटो-एडजुडिकेट होते हैं, जिससे यह साफ होता है कि हमें ऐसे समाधानों की जरूरत है जो बड़े पैमाने पर काम कर सकें और टेक्नोलॉजी पर आधारित हों।

इस हैकाथॉन का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, धोखाधड़ी पकड़ने वाले टूल्स, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन और रियल-टाइम वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड क्लेम एडजुडिकेशन के लिए बेहतर सिस्टम बनाना है, ताकि काम की रफ्तार, सटीकता और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके।

सरकार ने यह भी कहा कि इच्छुक छात्र, शोधकर्ता, डेवलपर, स्टार्टअप और पेशेवर 13 अप्रैल तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से हैकाथॉन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

प्रतिभागियों का समर्थन करने के लिए एनएचए 13 अप्रैल से शुरू होने वाली तीन-भागों की मास्टरक्लास श्रृंखला आयोजित करेगा, जिसमें दावा प्रसंस्करण प्रणालियों और समाधान के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये सत्र 13, 15 और 16 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे।

इसके अलावा, हैकाथॉन का समापन 8-9 मई को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दो-दिवसीय ऑफलाइन फाइनल के साथ होगा, जहां चुनी गई टीमें स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति के विशेषज्ञों वाली जूरी के सामने अपने समाधान प्रस्तुत करेंगी।

सेशन के बाद विजेताओं को हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के नकद इनाम मिलेंगे, साथ ही एनएचए के साथ संभावित सहयोग के मौके भी मिलेंगे।

सरकार के अनुसार, यह पहल एबी पीएम-जेएवाई योजना के तहत डिजिटल स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और कार्यक्षमता, पारदर्शिता और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।

--आईएएनएस

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