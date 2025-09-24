आयुर्वेद जन-जन के लिए: अहमदाबाद में मनाया गया 10वां आयुर्वेद दिवस

अहमदाबाद , 23 सितंबर (आईएएनएस)। आयुष मंत्रालय की तरफ से 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अहमदाबाद में वीजाल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टिट्यूट में कार्यक्रम किया गया। इस दौरान लोगों को आयुर्वेद के फायदों की जानकारी दी गई।

आयुर्वेद दिवस के अवसर पर “आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण” थीम के तहत 23 पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता सहित आयुर्वेद के फायदों की जानकारी दी। लोगों के लिए व्याख्यान का भी आयोजन किया गया।

आयुर्वेद विभाग में प्रभारी सहायक निर्देशक डॉ. किरण विनायक काले ने बताया कि इस वर्ष की थीम “आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट” रखी गई है। इस थीम का उद्देश्य न सिर्फ मानव बल्कि पशु, कृषि और संपूर्ण प्रकृति के कल्याण को बढ़ावा देना है।

काले ने बताया कि आयुर्वेद साइंस ऑफ लाइफ है, यानी मनुष्य के जन्‍म से लेकर उसकी मृत्‍यु तक कई गतिविधियों के दौरान हमें स्‍वस्‍थ रहने के लिए क्‍या-क्‍या करना चाहिए, इसकी जानकारी आयुर्वेद में लिखी गई हैं। उन्‍होंने संस्थान की ओर से आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। डॉ. काले ने कहा, “आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है।

उन्होंने बताया कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत “स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं, आतुरस्य विकार प्रशमनं” है, यानी हमारा उद्देश्‍य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और यदि उसे बीमारी हो जाती है तो रोगी के विकारों का निवारण करना है। हमारा उद्देश्‍य है हर मनुष्‍य अपने जीवनकाल में स्‍वस्‍थ रहे। आयुर्वेद का उपयोग सृष्टि के लिए भी है। आयुर्वेद दिवस को हमारी संस्‍था ने सफलतापूर्वक मनाया है।

आयुर्वेद दिवस पर जनसाधारण के लिए व्याख्यान आयोजित किए गए। औषधीय पौधों का वितरण और प्रदर्शनी लगाई गई। आयोजकों ने बताया कि संस्थान का लक्ष्य सभी लोगों को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना है।

--आईएएनएस

एएसएच/एएस