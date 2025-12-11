आयरन की कमी से शरीर होने लगता है 'बेजान, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोजाना कितनी मात्रा जरूरी?

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में सही मात्रा में इसकी उपस्थिति जरूरी है। आयरन शरीर के लिए ईंधन की तरह काम करता है, जो कोशिकाओं को जीवनदान से लेकर रक्त की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है।

आयरन एक खनिज है, जिसे एक तरह से ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी कह सकते हैं। आयरन को लेकर यही धारणा है कि ये सिर्फ शरीर में रक्त की पूर्ति करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयरन रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है और सबसे जरूरी बात ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला खनिज है, जो फेफड़ों से लेकर मस्तिष्क और पूरे शरीर में ऑक्सीजन के संचार को सुचारू रूप से चलाता है।

इसकी कमी से या इसके काम में किसी तरह की बाधा से कुछ अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं होती है और सिर्फ बेचैनी, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, शरीर में कंपन पैदा होना, महिलाओं में मासिक धर्म प्रभावित होना, बालों का झड़ना और सिर में दर्द जैसी परेशानी देखी जाती है।

मानव शरीर में पुरुषों के लिए रोजाना 10 एमजी आयरन की आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं को 12 से 15 एमजी आयरन की जरूरत होती है। बच्चों को रोजाना कम से कम 7 एमजी आयरन की आवश्यकता होती है। कई बार देखा गया है कि लोग आयरन से भरपूर चीजों का सेवन करते हैं लेकिन फिर भी उनके शरीर में रक्त की मात्रा नहीं बढ़ती है। इसका मुख्य कारण है सेवन का तरीका।

आयरन शरीर में तभी अच्छे से अवशोषित होता है, जब शरीर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो। अगर आप आयरन से भरपूर चीजें खा रहे हैं, तो उसके साथ खट्टी चीजों का सेवन करें, जैसे नींबू, दही, अचार, संतरा, मौसमी और टमाटर। अगर आप आयरन की गोलियां का सेवन कर रहे हैं, तो उसे नींबू पानी के साथ लें या फिर दवा लेने से आधे घंटे पहले नींबू पानी पी लें लेकिन ध्यान रखें कि आयरन की गोली के सेवन से 2 घंटे पहले तक कॉफी और चाय का सेवन न करें। ये आयरन के अवशोषण को प्रभावित करती हैं।

शरीर में आयरन की पूर्ति के लिए कद्दू के बीज, बाजरा, सोयाबीन, राजमा, टोफू, तिल और चना का सेवन कर सकते हैं। इन चीजों के साथ भरपूर फाइबर और पानी लें। ये चीजें पेट में अपच और कब्ज की परेशानी कर सकती हैं।

