स्वास्थ्य

आंध्र प्रदेश में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी, यात्रियों की जांच शुरू

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 25, 2026, 11:18 AM

अमरावती, 24 मई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश सरकार ने रविवार को कई अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू कर दी है।

राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव ने घोषणा की कि कई अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के व्यापक प्रसार, बढ़ते मामलों और मृत्यु दर में वृद्धि को देखते हुए राज्य में आवश्यक एहतियाती उपाय लागू किए गए हैं।

उन्होंने कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे देशों में इबोला वायरस के तेजी से फैलने पर विशेष चिंता व्यक्त की।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी चेतावनियों और केंद्र सरकार से प्राप्त विशिष्ट दिशा-निर्देशों, सलाह और सिफारिशों के आधार पर राज्य मंत्री ने घोषणा की कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इबोला वायरस के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने और संभावित मामलों का प्रबंधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

उन्होंने कहा कि कांगो और युगांडा में इबोला का प्रकोप दिन-प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। इस स्थिति के मद्देनजर, मंत्री ने घोषणा की कि हवाई अड्डा अधिकारियों और संबंधित जिलों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

इस समन्वय का उद्देश्य विशाखापत्तनम, तिरुपति और विजयवाड़ा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के माध्यम से कांगो, युगांडा और सूडान से राज्य में आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की स्क्रीनिंग और निदान संबंधी जांच को सुगम बनाना है।

मंत्री ने कहा कि वायरस के लक्षण प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों को तुरंत क्वारंटाइन में रखा जाएगा और उनके संपर्क में आए लोगों की तत्काल चिकित्सा जांच की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि विशाखापत्तनम बंदरगाह के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और जिला प्रशासन को उचित एहतियाती उपाय लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केवल हवाई यात्रा के माध्यम से ही नहीं, बल्कि सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी आवश्यक उपाय लागू किए जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार इबोला वायरस से प्रभावित देशों से देश में प्रवेश करने वाले यात्रियों के विवरण पर कड़ी नजर रख रही है और तदनुसार संबंधित राज्यों को आवश्यक जानकारी भेज रही है।

कोविड-19 महामारी के दौरान प्राप्त अनुभवों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इबोला से संबंधित आपात स्थिति में एहतियाती उपायों और उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा रही है।

--आईएएनएस

एमएस/

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