आपके लेटने का तरीका करता है शरीर को प्रभावित, जानें बायीं करवट लेकर सोने के फायदे

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। अच्छे आहार और लाइफस्टाइल बैलेंस करने से शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी जरूरी होता है। सोते समय किस करवट लेटना है और किस दिशा की तरफ सिर करके सोना है, इन साधारण बातों पर अक्सर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन गलत तरीके से लेटने की वजह से लोगों को कई शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

आयुर्वेद में अच्छी नींद को ‘सुखनिद्रा’ कहा जाता है। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टिकोण से माना गया है कि बायीं तरफ करवट लेकर सोना लाभकारी होता है। इसके साथ ही दक्षिण और पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। दक्षिण और पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोने से मानसिक शांति मिलती है और मस्तिष्क पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। आयुर्वेद में बायीं तरफ करवट लेकर सोने के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं।

बायीं करवट सोना शरीर की कई क्रियाओं को संतुलित करता है और पाचन, हृदय तथा श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। पहले बात करते हैं पाचन तंत्र की। पेट की पाचन अग्नि का ठीक से काम करना बहुत जरूरी है। अगर बायीं तरफ करवट लेकर सोते हैं तो आमाशय और आंतों दोनों पर दवाब कम होता है और रक्त का प्रवाह बना रहता है। इससे कब्ज की परेशानी और पेट संबंधी रोग कम होते हैं।

गर्भवती महिलाओं के लिए बायीं तरफ करवट लेकर सोना अमृत के समान है। इससे शिशु तक सही मात्रा में रक्त और पोषण पहुंच पाता है, जिससे मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बायीं तरफ करवट करके सोने से हृदय में रक्त का संचालन सही तरीके से होता है। ऐसे करने से हृदय पर दबाव कम पड़ता है और बीपी और हृदय रोग होने की संभावना कम होती है।

बायीं तरफ करवट करके सोने से खांसी, जुखाम और अस्थमा जैसे रोगों में भी फायदा मिलता है। खांसी होने की हालत में सीधा होने से बचना चाहिए और बायीं तरफ करवट लेकर ही सोना चाहिए। इससे फेफड़ों पर दबाव नहीं पड़ता और सांस लेना भी आसान हो जाता है।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी