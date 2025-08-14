आंखों की रोशनी से लेकर पाचन तक, हर बीमारी में राहत दिलाए लाल मिर्च

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। खाने में थोड़ा मसालेदार स्वाद लाने के लिए अक्सर लोग लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। यह मिर्च खासकर अपने तेज लाल रंग और तीखेपन की वजह से जाना जाता है, इसके साथ ही इसके अंदर छिपे गुण कई बीमारियों से सुरक्षा देने में मददगार होते हैं।

अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, लाल मिर्च विटामिन ए का बड़ा स्रोत है। यह विटामिन आंखों की रोशनी के लिए बेहद जरूरी होता है, साथ ही शरीर के कई अंगों की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। यह हमारी रोग-प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। अगर आप रोजाना सिर्फ एक छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर अपने खाने में डालते हैं, तो विटामिन ए की कमी आपके शरीर में कभी नहीं होगी।

विटामिन ए के अलावा, इसमें विटामिन बी6, विटामिन 'के' और विटामिन 'सी' भी पाए जाते हैं। विटामिन 'के' खून को साफ करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, जबकि विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सर्दी-जुकाम से बचाता है।

वैज्ञानिक शोध के मुताबिक, लाल मिर्च के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है और कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इससे कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

लाल मिर्च में एक खास तत्व होता है जिसे कैप्सैसिन कहा जाता है। यही कैप्सैसिन मिर्च को तीखा बनाता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। कैप्सैसिन सूजन को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है और वजन कम करने में भी सहायक होता है। यह शरीर में कैलोरी बर्न की प्रक्रिया को तेज करता है और खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। इसके साथ ही यह पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस और पाचन एंजाइम्स को बढ़ाकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और पेट स्वस्थ रहता है।

