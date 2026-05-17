आइसोलेशन में रह रहे एक कनाडाई नागरिक का हंतावायरस टेस्ट 'संभावित पॉजिटिव

वैंकूवर, 17 मई (आईएएनएस)। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि एक क्रूज जहाज से जुड़े कनाडाई यात्री में हंतावायरस संक्रमण की शुरुआती पुष्टि हुई है। फिलहाल उस व्यक्ति को अलग रखकर इलाज किया जा रहा है।

प्रांतीय स्वास्थ्य अधिकारी बोनी हेनरी ने कहा कि मरीज में दो दिन पहले हल्के लक्षण दिखाई देने शुरू हुए थे। इनमें बुखार और सिरदर्द शामिल थे। इसके बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को उसकी जांच रिपोर्ट में हंतावायरस संक्रमण की आशंका सामने आई। हालांकि, अंतिम पुष्टि अभी माइक्रोबायोलॉजी लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।

यह मरीज उन 10 कनाडाई लोगों में शामिल है जिन्हें क्रूज जहाज पर फैले संक्रमण के कारण आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें से चार लोग ब्रिटिश कोलंबिया में निगरानी में हैं, जबकि बाकी छह अल्बर्टा, ओंटारियो और क्यूबेक में अलग रखे गए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में आइसोलेट किए गए चार लोगों में यही व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, जबकि उसके साथी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

स्वास्थ्य अधिकारी बोनी हेनरी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आइसोलेशन में रखे गए किसी भी व्यक्ति का आम जनता से संपर्क नहीं हुआ है। मरीजों को ले जाने और इलाज के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने पूरी सुरक्षा किट पहनी थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस वायरस के महामारी बनने की संभावना नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

यह संक्रमण एमवी होंडियस नाम के क्रूज जहाज पर फैला था। अब तक इस जहाज से जुड़े तीन लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, हंतावायरस के लक्षण सामने आने में एक से आठ हफ्तों तक का समय लग सकता है।

इस बीच नीदरलैंड सरकार ने बताया है कि संक्रमित क्रूज जहाज एमवी होंडियस अगले सोमवार को रॉटरडैम बंदरगाह पहुंच सकता है। जहाज के अधिकतर क्रू मेंबर्स को वहां छह हफ्तों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा।

नीदरलैंड सरकार ने संसद को भेजे एक पत्र में कहा कि रॉटरडैम को जहाजों से जुड़े संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए विशेष बंदरगाह के रूप में चुना गया है। इस पत्र पर स्वास्थ्य मंत्री सोफी हर्मन्स और विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन के हस्ताक्षर हैं।

जहाज चलाने वाली डच कंपनी ओशनवाइड एक्सपीडिशन्स के मुताबिक, इस समय जहाज पर कुल 27 लोग मौजूद हैं। इनमें 25 क्रू मेंबर और दो मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इन लोगों में 17 फिलीपींस के नागरिक, चार डच, चार यूक्रेनी, एक रूसी और एक पोलैंड का नागरिक शामिल है।

सरकार ने कहा कि कुछ क्रू मेंबर्स अपने घर पहुंचकर क्वारंटीन में रहेंगे, जबकि जो लोग तुरंत अपने देश नहीं लौट पाएंगे, उन्हें विशेष क्वारंटीन केंद्रों में रखा जाएगा।

जहाज पर मौजूद 17 फिलीपीनी क्रू मेंबर्स को लेकर नीदरलैंड के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान आरआईवीएम ने सलाह दी है कि वे पूरे छह हफ्ते तक नीदरलैंड में ही क्वारंटीन में रहें।

--आईएएनएस

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