8 में से 1 व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त, इन सरल आदतों को शामिल कर पाएं छुटकारा

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। आजकल की अस्त-व्यस्त लाइफस्टाइल बढ़ते मोटापे की समस्या के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। लिहाजा, दुनिया में 8 में से 1 व्यक्ति इसकी जद में है। मोटापा का संबंध केवल बढ़ते वजन से नहीं बल्कि कई शारीरिक समस्याओं से भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया में हर आठ में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है। भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही हर तीन में से एक भारतीय मोटापे का शिकार हो सकता है।

इस बढ़ती स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय प्रभावी और शोध-आधारित समाधान पेश करता है। मंत्रालय ने लोगों से आयुर्वेद, योग और पंचकर्म जैसे प्राकृतिक उपायों को अपनाकर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाने का मैसेज दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारों से खाना पकाने के तेल का उपयोग 10 प्रतिशत कम करने का आग्रह किया है, ताकि मोटापे के खिलाफ जंग शुरू की जा सके। आयुष मंत्रालय इस पहल का समर्थन करते हुए आहार, योग और पंचकर्म जैसे आयुर्वेदिक उपायों को बढ़ावा दे रहा है, जो मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने और वजन को मैनेज करने में मददगार साबित हुए हैं।

मंत्रालय ने इस अभियान में शामिल होने और स्वस्थ भारत की दिशा में योगदान देने की अपील की है। आयुष मंत्रालय ने मोटापे से निपटने के लिए कुछ सरल और प्रभावी टिप्स साझा किए हैं। पहला, प्रतिदिन योग और प्राणायाम का अभ्यास करें, जो शरीर को लचीला बनाता है और तनाव को कम करता है। दूसरा, ताजा, गर्म और संतुलित भोजन खाएं, जबकि तले हुए और प्रोसेस्ड फूड से बचें। तीसरा, गर्म हर्बल पानी का सेवन करें, जो पाचन को बेहतर बनाता है। चौथा, मेटाबॉलिक को बढ़ाने के लिए पंचकर्म थेरेपी अपनाएं, जो शरीर को डिटॉक्स कर गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है।

ये उपाय न केवल मोटापे को नियंत्रित करने में सहायक हैं, बल्कि स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। आयुष मंत्रालय का कहना है कि ये शोध-आधारित समाधान भारतीय परंपराओं और आधुनिक साइंस का मेल हैं।

--आईएएनएस

