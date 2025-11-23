स्वास्थ्य

60 की उम्र में भी चाहिए 30 वाली एनर्जी, जानिए मिलिंद सोमन कैसे खुद को रखते हैं फिट

Nov 23, 2025

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। 90 के दशक से सुपर मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन हमेशा अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया पर अभिनेता की फिटनेस देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वे 60 साल के हो चुके हैं।

60 की उम्र में खुद को फिट रखने के लिए एक्टर को सख्त डाइट फॉलो करनी होती है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे चाय और कॉफी नहीं पीते हैं। बचपन से ही उन्हें इसकी आदत नहीं है। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि चाय या कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए वे रोज सुबह फ्रूट जूस पीते हैं।

उन्होंने ये खुलासा किया था कि वे ब्रेड और अंडों से दूर रहते हैं। सुबह की शुरुआत सिर्फ फल या उनके जूस से होती है। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी होती है, तब जाकर वे पूरी और भाजी का सेवन करते हैं लेकिन तले हुए खाने से परहेज करते हैं।

अच्छी फिटनेस और प्रोटीन के लिए लोग मीट और अंडों का सेवन जरूर करते हैं, लेकिन मिलिंद न तो अंडे खाते हैं और न ही मांसाहारी भोजन। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि "मांसाहारी भोजन मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी मैं कम खाता हूं। मुझे लगता है ये मेरी या किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं खाने को ये देखकर खाता हूं कि सेहत के लिए अच्छा रहेगा या नहीं, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से ही एक खिलाड़ी था। मैं तैराकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता था। मैं कुछ सालों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहा और उसके लिए मुझे इन सब के बारे में सोचना पड़ता है।"

अपनी अच्छी डाइट की वजह से ही मिलिंद आज 60 की उम्र में 30 वाली एनर्जी रखते हैं। वे आज भी रेसिंग प्रतियोगिता और फिटनेस चैलेंज का हिस्सा बनते हैं। इतना ही नहीं, मॉडल अपने फैंस को भी फिट लाइफस्टाइल जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मिलिंद की 26 साल छोटी पत्नी भी फिटनेस फ्रीक हैं। दोनों ही एक साथ कई सारी फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं।

मिलिंद सोमन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और स्टेज शो से की थी। साल 1990 में वे मॉडलिंग की दुनिया में राज करते थे और उनके म्यूजिक वीडियो काफी पॉपुलर होते थे। उन्हें असल पहचान म्यूजिक वीडियो 'मेड इन इंडिया' से मिली थी।

