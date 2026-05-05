4 मई से 'अग्नि नचतिरम' शुरू, तमिलनाडु में भीषण गर्मी से बढ़ेगी परेशानी

चेन्नई, 3 मई (आईएएनएस)। तमिलनाडु में 4 मई से भीषण गर्मी का चरम शुरू होने वाला है, जिसे 'अग्नि नचतिरम' या 'कथिरी वेयिल' के नाम से जाना जाता है। अधिकारियों के अनुसार, भीषण गर्मी का दौर 28 मई तक जारी रहने की संभावना है।

मौसम विज्ञान विभाग ने इस दौरान राज्य भर में तापमान में तीव्र वृद्धि की चेतावनी दी है, जिससे कई जिलों में लू जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

तमिलनाडु मार्च से ही बढ़ते तापमान की मार झेल रहा है, और पिछले कुछ हफ्तों से इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। मई की शुरुआत के साथ ही गर्मी का प्रभाव और भी बढ़ गया है, खासकर दिन के समय जब लू का स्तर सबसे अधिक होता है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में आंतरिक जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में पहले से ही तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जो लंबे समय तक चलने वाली भीषण गर्मी की शुरुआत का संकेत है।

'अग्नि नचतिरम' काल को परंपरागत रूप से राज्य में वर्ष का सबसे गर्म समय माना जाता है, जिसमें शुष्क वातावरण और तीव्र सौर विकिरण होता है।

वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करूर, इरोड और मदुरै जैसे आंतरिक क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है, जहां दिन का तापमान अधिक रहेगा और बादल कम छाए रहेंगे।

इस बीच, चेन्नई सहित तटीय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है, लेकिन उच्च आर्द्रता के कारण मौसम उमस भरा और असहज हो सकता है।

वर्तमान मौसम का मिजाज साफ आसमान और तीव्र सौर ताप से प्रभावित है, जो आमतौर पर महीने के अंत में मानसून पूर्व की बारिश शुरू होने से पहले इस चरण में हावी रहता है। हालांकि, निकट भविष्य में किसी महत्वपूर्ण राहत की संभावना नहीं दिखती।

गर्मी की आशंका को देखते हुए, अधिकारियों ने जनता से आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए सलाह जारी की है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और हल्के, ढीले-ढाले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।

गर्मी से होने वाली बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बच्चों, बुजुर्गों और पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

अधिकारियों ने लंबे समय तक बाहरी गतिविधियों से बचने की भी चेतावनी दी है, विशेष रूप से सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, जब तापमान अपने चरम पर होता है। गर्मी का चरम चरण तीन सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने की संभावना है, इसलिए निवासियों से सतर्क रहने और अत्यधिक गर्मी के संपर्क को कम करने के लिए अपनी दिनचर्या की योजना तदनुसार बनाने का आग्रह किया गया है।

--आईएएनएस

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