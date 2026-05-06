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Bollywood Singer : पिता गुलशन कुमार के शुरू किए भंडारे में सेवादार बनीं गायिका तुलसी कुमार

तुलसी कुमार ने वैष्णो देवी में पिता गुलशन कुमार के भंडारे में सेवा की
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Dainik Hawk·
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May 06, 2026, 02:52 PM
पिता गुलशन कुमार के शुरू किए भंडारे में सेवादार बनीं गायिका तुलसी कुमार

मुंबई: गायिका तुलसी कुमार भी अपने पिता गुलशन कुमार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माता वैष्णो देवी में गहरी आस्था रखती हैं और अक्सर वैष्णो देवी जाती रहती हैं। गायिका हाल ही में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंची। इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने वहां चल रहे पारिवारिक भंडारे में खुद सेवा की और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया।

बुधवार को तुलसी कुमार ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वह और उनका बेटा भक्तों को प्रसाद वितरित कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए तुलसी ने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया। तुलसी ने लिखा, "कटरा में मां वैष्णो देवी का लंगर, जिसकी शुरुआत पापा ने लगभग 43 साल पहले की थी, आज भी उसी प्यार, आस्था और निस्वार्थ भाव के साथ चल रहा है। सेवा की यह परंपरा आज भी जारी है। पापा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए, दिल में केवल आभार है।"

बता दें, गुलशन कुमार माता वैष्णो देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कई साल पहले कटरा में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की शुरुआत की थी। पिता के निधन के बाद भी उनके बच्चों ने इस नेक कार्य को रुकने नहीं दिया। यह भंडारा कटरा आने वाले कई तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा सहारा है, जहां पर हर किसी को भोजन कराया जाता है।

बताया जाता है कि गुलशन कुमार ने वैष्णो देवी में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई काम करवाए थे। वह मां वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। बताया जाता है जब अंडरवर्ल्ड की ओर से गुलशन कुमार से फिरौती मांगी गई, तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा था, "10 करोड़ में तो मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा।"

टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या मुंबई में कई गोलियां बरसाकर कर दी थी। यह हत्याकांड अंडरवर्ल्ड की जबरन वसूली और आपसी रंजिश से जुड़ा था, जिसमें पुलिस ने संगीतकार नदीम सैफी और माफिया डॉन अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता माना था।

--आईएएनएस

 

 

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