Devotional News
Maa Sankata Temple : भगवान शिव के कष्ट हरने वाली मां संकटा करती हैं पापों का नाश, अद्भुत हैं दिव्य शक्ति के दर्शन
Mahashivratri 2026 : बाबा महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी शुरू, 6 फरवरी से शुरू होगा 9 दिवसीय उत्सव
Magh Gupt Navratri 2026 : कब से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि? जानिए सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
Kalashtami Vrat : माघ मास की कालाष्टमी, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल
Mahakal Temple : चांदी के बेल पत्र और रुद्राक्ष की माला से बाबा महाकाल का शृंगार, दिव्य रूप में दिए भक्तों को दर्शन
Jwalaji Temple : नववर्ष पर मां ज्वाला के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर
Thawe Temple Theft : जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार ने थावे मंदिर में सोने का हार और मुकुट किया भेंट, माता का हुआ भव्य श्रृंगार