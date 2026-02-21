Devotional News

Feb 21, 2026, 11:13 AM

Maa Sankata Temple : भगवान शिव के कष्ट हरने वाली मां संकटा करती हैं पापों का नाश, अद्भुत हैं दिव्य शक्ति के दर्शन

Jan 31, 2026, 09:40 AM

Mahashivratri 2026 : बाबा महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी शुरू, 6 फरवरी से शुरू होगा 9 दिवसीय उत्सव

Jan 14, 2026, 10:53 AM

Magh Gupt Navratri 2026 : कब से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि? जानिए सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Jan 09, 2026, 05:18 AM

Kalashtami Vrat : माघ मास की कालाष्टमी, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Jan 03, 2026, 05:15 AM

Mahakal Temple : चांदी के बेल पत्र और रुद्राक्ष की माला से बाबा महाकाल का शृंगार, दिव्य रूप में दिए भक्तों को दर्शन

Jan 01, 2026, 06:52 AM

Jwalaji Temple : नववर्ष पर मां ज्वाला के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर

Dec 23, 2025, 03:01 AM

Thawe Temple Theft : जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार ने थावे मंदिर में सोने का हार और मुकुट किया भेंट, माता का हुआ भव्य श्रृंगार