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Pawan Singh New Song : पवन सिंह के नए गाने को मिला आम्रपाली का साथ

पवन सिंह का ‘छिल देबू का’ टीजर रिलीज, आम्रपाली दुबे बोलीं- बनेगा सुपरहिट
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 05:42 AM
पवन सिंह के नए गाने को मिला आम्रपाली का साथ

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर अपने नए गाने के साथ तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनका गाना 'छिल देबू का' का टीजर रिलीज हो चुका है। मंगलवार को अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी गाने के सपोर्ट के लिए आगे आईं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर शेयर किया। पोस्टर में पवन सिंह अपनी सह-कलाकार प्रिया रघुवंशी के साथ नजर आ रहे हैं। आम्रपाली ने कैप्शन के जरिए गाने की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं और भरोसा जताया कि यह गाना चार्टबस्टर साबित होगा। आम्रपाली ने लिखा, "जब पावर स्टार पवन सिंह की आवाज, खुशी कक्कड़ का साथ और प्रिया रघुवंशी की अदाएं एक साथ हों… तो गाना सुपरहिट तो होना ही है।"

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "गाने को पवन सिंह और खुशी कक्कड़ ने गाया है, जबकि इसके बोल आशुतोष तिवारी और निक्की निहाल ने लिखे हैं और संगीत प्रियांशु सिंह (मेलोडी मैन) ने तैयार किया है। "छिल देबू का" का पूरा वीडियो बुधवार सुबह 6:30 बजे यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा।"

टीजर में पवन सिंह का सिग्नेचर स्टाइल और प्रिया रघुवंशी के साथ उनकी केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। प्रियांशु सिंह के संगीत ने पहले ही लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया है।

पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी धाक जमा चुके हैं। हाल ही में पवन सिंह ने फिल्म डकैत के गाने 'टच बडी' में स्पेशल अपीयरेंस दी थी। गाने को पवन सिंह और जोनिता गांधी ने मिलकर गाया है जबकि लिरिक्स वायु श्रीवास्तव ने लिखे हैं और भीम्स सेसिरोलियो ने इसका संगीत तैयार किया है।

गाना रिलीज होने के बाद पूरे भारत में खूब चर्चा में है। यह गाना फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' का दूसरा सिंगल है। फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है। इसमें अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में हैं।

 

--आईएएनएस

 

 

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