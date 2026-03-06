Entertainment News India
Yami Gautam Controversy : कृति सेनन से 'बेहतर होने की जंग' में यामी गौतम की सफाई, कहा, 'ऐसे पीआर हथकंडे नहीं अपनाती'
Swanand Kirkire Interview : अरिजीत सिंह के संन्यास पर स्वानंद किरकिरे ने कहा, 'बॉलीवुड को खलेगी उनके सुरों की कमी'
Shreya Jain Interview : 'आंख मूंदकर परंपराएं मानने में विश्वास नहीं', 'वैष्णवी' के किरदार के जरिए सवाल उठातीं 'बींदणी' फेम श्रेया जैन
Natalia Janoszek Performance : सेफ–अनसेफ टास्क में नतालिया ने अपने फैसले से सभी को चौंकाया, श्रुतिका-चाहत हुईं मुरीद
Bollywood Actor : अनुपम खेर ने सेट पर पोते के साथ शेयर की वीडियो, लिखा- जीवन एक पूरा चक्कर है