मनोरंजन

Milind Soman Marriage Anniversary News : "तुमने मेरी कमजोरियों को संभाला..." अंकिता कोंवर ने मिलिंद सोमन के लिए लिखा इमोशनल नोट

सालगिरह पर अंकिता कोंवर का भावुक पोस्ट, मिलिंद सोमन संग 13 साल के रिश्ते को किया याद
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 11, 2026, 02:13 PM
"तुमने मेरी कमजोरियों को संभाला..." अंकिता कोंवर ने मिलिंद सोमन के लिए लिखा इमोशनल नोट

मुंबई: मॉडल और अभिनेता मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी अंकिता कोंवर अक्सर अपनी लव स्टोरी को लेकर चर्चा में रहते हैं। दरअसल, दोनों की उम्र में 26 साल का अंतर है, जिसके चलते शादी के बाद दोनों को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब दोनों की शादी को 13 साल पूरे हो गए हैं।

इस मौके पर अंकिता ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट के जरिए को सालगिरह की बधाई दी। उन्होंने लिखा, "13 साल पहले, प्यार धीरे-धीरे मेरी जिंदगी में आया और वहीं ठहर गया। उसी प्यार ने मुश्किल वक्तों में, लंबी दूरी में, और उन दिनों में भी मेरा साथ दिया, जब सब कुछ बहुत भारी लगता था।

उन्होंने आगे लिखा, "तुमने मेरे हर रूप को अपनाया, मेरी ताकत को समझा और कमजोरियों को बहुत प्यार से संभाला। तुम मेरी हर जीत पर खुश हुए और उन चुनौतियों में भी मेरे साथ खड़े रहे, जो नामुमकिन लगती थीं। इन 13 सालों में बहुत सारी हंसी, बातें, तरक्की, माफी मांगना, रोमांच और वो प्यार रहा, जो हर दिन बदलता और मजबूत होता गया। खूबसूरत बात ये है कि आज भी मैं हर रोज इस प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं, जो हम दोनों साथ मिलकर जीते हैं।"

मिलिंद और अंकिता की जोड़ी फिटनेस, एडवेंचर और एक-दूसरे के प्रति गहरे सम्मान के लिए जानी जाती है। वे अक्सर साथ ट्रेकिंग करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं और जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जीते हैं। मिलिंद सोमन और अंकिता कोंवर ने साल 2018 में शादी की थी उस वक्त मिलिंद की उम्र 52 और अंकिता की उम्र मात्र 26 साल थी।

मिलिंद सोमन ने ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी शुरुआत मॉडलिंग से ही की थी लेकिन उन्हें पहचान फेमस पॉप सिंगर अलीशा चिनॉय के म्यूजिक वीडियो से ही मिली थी। इसके बाद उन्होंने अभिनय की तरफ भी रुख किया। मिलिंद ने साल 2000 में आई फिल्म 'तरकीब' की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी थी। इसके बाद वो दो साल तक फिल्मों से दूर रहे।

--आईएएनएस

 

 

Ankita KonwarSocial Media CelebritiesEntertainment News IndiaCelebrity Couples IndiaCelebrity Love StoryIndian ActorsMilind Somanbollywood news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...