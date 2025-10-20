मनोरंजन

Arjun Bijlani Rise and Fall Winner : इस दीपावली, ट्रॉफी, रोशनी और खुशियां सब घर में हैं : अर्जुन बिजलानी

‘राइज एंड फॉल’ जीतने के बाद अर्जुन बिजलानी ने परिवार संग मनाई यादगार दीपावली
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 20, 2025, 06:32 AM
इस दीपावली, ट्रॉफी, रोशनी और खुशियां सब घर में हैं : अर्जुन बिजलानी

मुंबई: अभिनेता अर्जुन बिजलानी के लिए इस बार की दीपावली बहुत ही खास है। इस बार उन्होंने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' की पहली ट्रॉफी अपने नाम की है।

अर्जुन रोशनी के इस त्योहार को बहुत ही कृतज्ञता और खुशी के साथ मना रहे हैं। अभिनेता ने एक इंटरव्यू में कहा, "इतने रोमांचक सफर के बाद अपने परिवार के साथ दीपावली मनाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले कुछ महीने काफी तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन ऐसे पल इसे सार्थक बना देते हैं।"

अर्जुन का मानना ​​है कि असली जश्न तब शुरू होता है जब वह अपने प्रियजनों के साथ होते हैं। खासकर अपनी जीवनसाथी नेहा और बेटे अयान के साथ।

उन्होंने कहा, "मेरे लिए दीपावली का मतलब है सबके साथ होने का अहसास। दीये जलाना, पूजा करना और नेहा व अयान के साथ समय बिताना, यही मेरे दिल को सचमुच भर देता है। बाहर की रोशनी अंदर की खुशी को ही दर्शाती है।"

दीपावली से कुछ दिन पहले 'राइज एंड फॉल' की ट्रॉफी घर लाने के बाद अर्जुन ने दावा किया कि यह समय इससे बेहतर और क्या हो सकता था। उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने सब कुछ खूबसूरती से व्यवस्थित कर दिया हो। शो जीतना तो हमेशा से ही मेरी सूची में था, लेकिन दीपावली के दौरान ट्रॉफी घर लाना, यह एक आशीर्वाद है। यह याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत, विश्वास और सकारात्मकता हमेशा रंग लाती है।"

पिछले साल को याद करते हुए उन्होंने कहा, "यह त्योहार मुझे आभारी होना सिखाता है। अपने परिवार, अपने प्रशंसकों और उन सभी के लिए जो बिना शर्त मेरा समर्थन करते हैं। दीपावली की रोशनी मुझे याद दिलाती है कि चाहे सफर कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, आगे हमेशा रोशनी इंतजार कर रही होती है।"

अर्जुन के लिए यह दीपावली सिर्फ एक उत्सव से कहीं बढ़कर है। यह घर वापसी, जीत और शांति का पल है।

'मिले जब हम तुम' के अभिनेता ने कहा, "आखिरकार, कोई भी पुरस्कार या उपलब्धि तब तक पूरी नहीं लगती जब तक मैं अपने परिवार के साथ घर नहीं पहुंच जाता। मेरी असली खुशी यही है।"

 

 

Rise and Fall WinnerFamily TimeArjun BijlaniIndian TV ActorDiwali Celebrationentertainment news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...