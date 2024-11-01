Villager Caution

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चाइना ओपन: सिंधु ने हमवतन उन्नति को हराया, आयुष ने वर्ल्ड नंबर 11 को मात दी
सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप: तनिक्षा और प्राची ने रचा इतिहास, मेन ड्रॉ के लिए क्वालीफाई किया
भारत बनाम जिम्बाब्वे: अय्यर बतौर कप्तान अपनी पहली जीत दर्ज करने को बेताब, वैभव पर होंगी निगाहें
रहमत शाह अफगानिस्तान के नए टेस्ट और वनडे कप्तान, गुरबाज को उप-कप्तान बनाया गया
रोस्टन चेज पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट तक फिट हो जाएंगे: डैरेन सैमी
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