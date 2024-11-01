Home
भारत समाचार
अन्तरराष्ट्रीय
खेल
क्रिकेट
फुटबॉल
Recent posts
'हमेशा लगा कि वह एक स्पेशल खिलाड़ी हैं', फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने पर सचिन ने दी ज्वेरेव को बधाई
'यह जीत इन युवा खिलाड़ियों को भविष्य के लिए प्रेरित करेगी', अंडर-18 मेंस टीम के गोल्ड जीतने पर बोले कोच सरदार
फ्रेंच ओपन: 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में कोबोली को हराकर ज्वेरेव ने जीता मेंस सिंगल्स खिताब
खेल केवल जीत-हार का नाम नहीं, जीवन में अनुशासन और संघर्ष की सीख भी है : ओडिशा सीएम
वैभव ने अपनी काबिलियत साबित की; वह भारतीय टीम में जगह के हकदार हैं: डिविलियर्स
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
मनोरंजन
स्वास्थ्य
Vaccine Shortage