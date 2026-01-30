UGC Regulations
Supreme Court Verdict : यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के रोक को लेकर विपक्ष की मांग, समीक्षा होनी चाहिए
Rakesh Tikait Statement : यूजीसी के नए रेगुलेशन से मुकदमेबाजी बढ़ेगी: किसान नेता राकेश टिकैत
Supreme Court UGC Stay : भाजपा सांसदों ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, विपक्षी दलों पर साधा निशाना
UGC Regulation 2026 : यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक और याचिका
UGC Regulations 2026 : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी विवाद पर बरेली नगर मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, बताया जान का खतरा