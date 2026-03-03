Super 8 Stage

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 03, 2026, 10:23 AM

India vs england semifinal rules : भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच में हुई बारिश, तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानिए नियम

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 05:51 PM

Abhishek Sharma Half Century : अभिषेक ने अपनी तकनीक में बदलाव किया: सुनील गावस्कर

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 06:00 PM

India vs West Indies T20 2026 : वेस्टइंडीज को हल्के में नहीं लेगी भारतीय टीम, 10 साल पहले मिला था कभी न भूलने वाला दर्द

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 26, 2026, 11:18 AM

Sri Lanka T20 Exit : 'हम बेकार हो जाएंगे', श्रीलंका के विश्व कप से बाहर होने पर बोले कुमार संगाकारा

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 25, 2026, 02:38 PM

Rinku Singh Availability Update : बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बताया रिंकू सिंह टीम इंडिया से कब जुड़ेंगे?

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 21, 2026, 10:48 AM

India Vs South Africa Match : संजू सैमसन को नेट्स में अभिषेक शर्मा ने कराई गेंदबाजी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिल सकता है मौका

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 21, 2026, 10:18 AM

T20 World Cup 2026 : 'भारतीय टीम पर दबाव ज्यादा, हम फायदा उठाएंगे', दक्षिण अफ्रीका के कोच कॉनराड का बयान

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 02:00 PM

India vs Netherlands : भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ लगा सकती है रनों का अंबार, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐसा है रिकॉर्ड

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 01:54 PM

T20 World Cup 2026 : सुपर-8 की तस्वीर साफ कर देंगे आज के मुकाबले, भारत के अलावा पाकिस्तान के मैच पर भी नजर