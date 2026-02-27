Super 8

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 11:51 AM

Abhishek Sharma Fifty : 'बल्ले को ही सारी बातें करने देते हैं', युवराज सिंह ने की अभिषेक शर्मा की तारीफ

क्रिकेट
Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 26, 2026, 11:22 AM

India Vs Zimbabwe : जिम्बाब्वे को हल्के में न ले टीम इंडिया, अपना नैचुरल क्रिकेट खेले , अनिल कुंबले

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 26, 2026, 11:28 AM

Wasim Akram Reaction : पाकिस्तान की हार से मिली निराशा को वसीम अकरम नहीं छुपा पाए

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 21, 2026, 10:24 AM

T20 World Cup 2026 : टी20 फॉर्मेट की तैयारी में ज्यादा समय लगता है, टेस्ट को प्राथमिकता देने की बात गलत: एडम जांपा

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 20, 2026, 03:41 PM

T20 World Cup 2026 : पहले दौर में ही खुल गई इन 4 टीमों की पोल, ऑस्ट्रेलिया ने किया सबसे ज्यादा निराश