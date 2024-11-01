Home
भारत समाचार
अन्तरराष्ट्रीय
खेल
क्रिकेट
फुटबॉल
Recent posts
फीफा विश्व कप: 'यह जीत हमें परिभाषित नहीं करती', डीआर कांगो पर जीत के बाद बोले हैरी केन
फीफा विश्व कप: बाइचुंग भूटिया ने राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल का समर्थन किया
वैभव को मौका मिलना चाहिए लेकिन किसी को ड्रॉप करके नहीं: पुजारा
'83वें मिनट में यकीन करना आसान नहीं था', सेनेगल के खिलाफ यादगार वापसी पर बोले बेल्जियम के कोच गार्सिया
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में बोलती है इंग्लैंड की तूती, सेमीफाइनल में आसान नहीं प्रोटियाज टीम की राह
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
मनोरंजन
स्वास्थ्य
Strategic Challenges