social conflict

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तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रीलंका ने बनाए 169 रन, शेमार जोसेफ को मिले 5 विकेट
टी20 विश्व कप: दीप्ति शर्मा के नाम बड़ी उपलब्धि, महिला टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाली बनीं गेंदबाज
फीफा वर्ल्ड कप: दाइजी के गोल ने टाली जापान की हार, नीदरलैंड्स के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ रहा मुकाबला
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