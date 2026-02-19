Shivaji Jayanti

Feb 19, 2026, 11:04 AM

Chhatrapati Shivaji Maharaj Biopic : रितेश देशमुख से शरद केलकर तक, योद्धा बन पर्दे पर छाए सितारे, 'मराठा सम्राट' का बखूबी निभाया किरदार

Feb 19, 2026, 11:11 AM

Ashoke Pandit Statement : छत्रपति शिवाजी की जयंती पर अशोक पंडित ने 'मराठा सम्राट' को किया नमन

Feb 19, 2026, 04:09 AM

Amit Shah Statement : छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प और स्वराज की भावना से मिलती है राष्ट्र को प्रेरणा: गृह मंत्री अमित शाह

Feb 20, 2026, 05:13 AM

Narendra Modi Statement : 'छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, वे हमारे लिए आराध्य देव हैं', प्रधानमंत्री मोदी ने दी जयंती पर श्रद्धांजलि