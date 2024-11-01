sandar̥bhana

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कैनेडियन ओपन: झांग शुआई और कैटरीना सिनियाकोवा ने महिला डबल्स का खिताब जीता
बीबीएल में कॉन्ट्रैक्टिंग पर लगी रोक जल्द समाप्त होगी: टॉड ग्रीनबर्ग
कैनेडियन ओपन: इगा स्वियाटेक ने जीता महिला एकल का खिताब, एलेना रायबाकिना 6-2, 6-3 से हारीं
कैनेडियन ओपन: बेन शेल्टन ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब, फाइनल में ब्रैंडन नाकाशिमा को हराया
लाइल रॉबर्टसन: डेब्यू करते हुए फेंका वनडे क्रिकेट इतिहास का चौथा सर्वश्रेष्ठ स्पेल
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