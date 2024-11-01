Home
भारत समाचार
अन्तरराष्ट्रीय
खेल
क्रिकेट
फुटबॉल
Recent posts
डोपिंग नियम उल्लंघन पर मोहम्मद नवाज ने स्वीकार की सजा, रिकॉर्ड भी हुए रद्द
पश्चिम बंगाल: हावड़ा स्टेशन से शूटर दमयंती सेन लापता, तलाश में जुटी पुलिस
अर्जेंटीना की टीम मजबूत और संतुलत, हम विश्व कप जीतेंगे: डेनियल क्वेर
ईशान किशन: 12 साल की उम्र में छोड़ा शहर, बिना खाने के गुजारी रातें, वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर रचा इतिहास
लॉर्ड्स में होने वाला वनडे रोहित का अगर आखिरी मैच है, तो वह यादगार पारी खेलकर विदाई लेंगे: पार्थिव
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
मनोरंजन
स्वास्थ्य
right to die