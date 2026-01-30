Republic Day 2026

Dainik Hawk·Jan 30, 2026, 01:48 PM

Droupadi Murmu Republic : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट में शामिल सैन्यकर्मियों से की मुलाकात

Dainik Hawk·Jan 29, 2026, 11:13 AM

Subhash Ghai Meeting : सुभाष घई ने राष्ट्रपति मुर्मु से मुलाकात को बताया प्रेरणादायक अनुभव, कहा, 'हर बच्चे को जानना चाहिए उनकी कहानी'

राजस्थान
Dainik Hawk·Jan 27, 2026, 05:26 AM

Rajasthan Tableau 2026 : कर्तव्य पथ पर राजस्थान की सांस्कृतिक झांकी ने दर्शकों को किया आकर्षित

बिहार
Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 02:38 PM

Bihar School Incident : सुपौल में गणतंत्र दिवस समारोह में 'जिन्ना समर्थित' नारे लगाने पर शिक्षक गिरफ्तार

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 02:37 PM

Hemant Khandelwal Speech : प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नए आत्मविश्वास के साथ प्रगति की राह पर अग्रसर: हेमंत खंडेलवाल

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:17 PM

Bollywood Messages : दिलीप कुमार का जिक्र कर भावुक हुईं सायरा बानो, इंसानियत को बताया भारत की असली आत्मा

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:30 PM

Financial Sector India : पद्म भूषण मिलने पर उदय कोटक बोले-भारत को और महान बनाने का लंबा सफर अभी बाकी

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:33 PM

Indian Stock Market : ट्रंप के टैरिफ संकेत, भारत-ईयू समझौता और आरबीआई लिक्विडिटी से इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में सुधार की उम्मीद

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:36 PM

Himanta Biswa Sarma : असम की जीडीपी का आकार 2027 तक बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा : हिमंता बिस्वा सरमा

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:36 PM

Maharashtra Economy : महाराष्ट्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा: मुख्यमंत्री फडणवीस

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:47 PM

India International Relations : फ्रांस, जापान, सऊदी अरब और श्रीलंका समेत कई देशों ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:46 PM

India EU Relations : गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं उर्सुला वॉन, बोलीं- यह जीवन का सबसे बड़ा सम्मान

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:48 PM

India UK Relations : किंग चार्ल्स ने राष्ट्रपति मुर्मु को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, भारत-ब्रिटेन संबंधों की सराहना की

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:53 PM

India Bangladesh Relations : बांग्लादेश ने 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत को दी शुभकामनाएं

Dainik Hawk·Jan 27, 2026, 05:25 AM

Republic Day 2026 India : पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 06:00 AM

Republic Day 2026 India : गणतंत्र दिवस अमर वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है: सेना प्रमुख