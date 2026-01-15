Religious Violence

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 15, 2026, 04:09 PM

Bangladesh Minority Violence चुनाव से पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ने की खुफिया चेतावनी

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 13, 2026, 07:16 AM

Bangladesh Hindu : भाजपा ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद कड़ी आलोचना की, ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 09, 2026, 05:25 AM

Bangladesh Hindus : भारत को 'हिंदू राष्ट्र' नहीं, 'सनातन राष्ट्र' घोषित किया जाए: करौली सरकार

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 08, 2026, 05:36 PM

Rajeev Ranjan Prasad : ईडी की रेड को प्रतिशोध की कार्रवाई कहना सीएम ममता बनर्जी की बौखलाहट: राजीव रंजन प्रसाद

featuredfeatured
छत्तीसगढ़
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 05, 2026, 04:00 AM

TS Singh Dev Comments : बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसे फैसले उठाने पड़ते हैं: टीएस सिंहदेव

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 02, 2026, 07:58 AM

Bangladesh Minority Violence : बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए यूनुस सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए : अमेरिकी कांग्रेसमैन