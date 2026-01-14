Pongal Festival

Jan 14, 2026, 10:58 AM

Pongal Festival Celebration : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोंगल समारोह में हिस्सा लिया

Jan 14, 2026, 12:06 PM

Narendra Modi Pongal : पोंगल कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी पर सरथ कुमार की प्रतिक्रिया, कहा- 'मुझे सच में बहुत खुशी है'

Jan 14, 2026, 05:49 AM

PM Modi Letter : संक्रांति आशा का प्रतीक, पोंगल श्रम-प्रकृति का उत्सव, माघ बिहू भाईचारे और कृतज्ञता का त्योहार

Jan 08, 2026, 05:41 PM

Pongal Celebrations : भगवान शिव के इस मंदिर में विशेष अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है पोंगल, उमड़ता है भक्तों का जनसैलाब

तमिलनाडु
Jan 08, 2026, 05:19 AM

Tamil Nadu Scheme : तमिलनाडु सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए 3,000 रुपए की 'पोंगल गिफ्ट योजना' शुरू करेगी