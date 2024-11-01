Photo Exhibition

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फीफा विश्व कप: बेल्जियम को झटका, ईरान के खिलाफ नहीं खेलेंगे विंगर जेरेमी डोकू
यूरोपियन बॉक्सिंग: उस्ती नाद लाबेम ग्रां प्री में भारत ने 8 गोल्ड के साथ जीते कुल 12 मेडल
ऑस्ट्रेलिया ने लिया वनडे सीरीज में हार का बदला, टी20 में बांग्लादेश का सूपड़ा साफ
अभय-वेलावन ने लगातार तीसरी बार एशियन डबल्स स्क्वैश खिताब पर कब्जा किया
दूसरा टेस्ट: मैट हेनरी ने चटकाए कुल 11 विकेट, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया, सीरीज में बराबरी
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