Opposition Politics India

Dainik Hawk·Mar 07, 2026, 08:08 AM

Nishant Kumar Politics Entry : कार्यकर्ताओं की मांग पर निशांत कुमार की होगी राजनीति में एंट्री : नीरज कुमार

Dainik Hawk·Mar 07, 2026, 08:14 AM

Rajiv Ranjan JDU Statement : हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर राजीव रंजन प्रसाद बोले, केजरीवाल की राह पर झारखंड सीएम

Dainik Hawk·Mar 07, 2026, 08:12 AM

Praveen Khandelwal Statement : प्रवीण खंडेलवाल ने हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर उठाए सवाल, कहा-स्पष्ट मानक जरूरी

Dainik Hawk·Feb 23, 2026, 02:33 PM

Mani Shankar Aiyar Statement : मणिशंकर को राज्यसभा सदस्य बनाने का मिला होगा लालच, इसलिए ममता का कर रहे गुणगान: अधीर रंजन

Dainik Hawk·Feb 23, 2026, 02:35 PM

Ladli Behna Yojana Update : कांग्रेस का आरोप, ‘लाडली बहना’ की राशि बढ़ाने के वादे से पीछे हट रही सरकार

Dainik Hawk·Feb 17, 2026, 10:52 PM

Avinash Pandey Statement : 'मनरेगा' में बदलाव कर मजदूरों का हक छिना गया है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा : अविनाश पांडे

Dainik Hawk·Jan 09, 2026, 11:07 AM

TMC MPs Protest : टीएमसी सांसदों की हिरासत पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा-यह लोकतंत्र है, भाजपा की निजी संपत्ति नहीं