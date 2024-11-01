Home
भारत समाचार
अन्तरराष्ट्रीय
खेल
क्रिकेट
फुटबॉल
Recent posts
पीसीबी ने फातिमा सना को श्रीलंका टी20 सीरीज की जगह 'विमेंस हंड्रेड' में खेलने की अनुमति दी
फीफा विश्व कप: 'हमें अपने कैंपेन पर गर्व है', टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद बोले यूएसए के मैनेजर पोचेटिनो
मेसी इवेंट मामले में पुलिस के सामने पेश हुए बंगाल के पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास
थाला फॉर अ रीजन: फीफा ने खास अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी को दी जन्मदिन पर बधाई
चेतन आनंद: ग्रां प्री टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय शटलर
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
मनोरंजन
स्वास्थ्य
Operational Resilience