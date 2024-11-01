Home
भारत समाचार
अन्तरराष्ट्रीय
खेल
क्रिकेट
फुटबॉल
Recent posts
बीसीसीआई अध्यक्ष मन्हास ने सचिव सैकिया को आईसीसी में नई भूमिकाओं के लिए बधाई दी
वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी तकनीक पर नहीं, मानसिक पक्ष पर बात होनी चाहिए: अभिषेक नायर
दूसरा वनडे: इंग्लैंड ने गेंदबाजी चुनी, भारतीय टीम में केएल राहुल के स्थान पर ईशान की वापसी
रोहित-कोहली अनुभव के साथ शांत स्वभाव और आत्मविश्वास लाते हैं, टी20 टीम में इसकी कमी थी: पुजारा
मुकुल ने बिजनौर का नाम किया रोशन, रस्सी कूद में बनाया रिकॉर्ड
अर्थव्यवस्था एवं व्यापार
मनोरंजन
स्वास्थ्य
NTPC Green Energy Ltd.