No Confidence Motion

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 11, 2026, 12:08 PM

Rahul Gandhi Controversy : संविधान विरोधी हैं राहुल गांधी, संसद के समय को कर रहे बर्बाद: मनोज तिवारी

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 11, 2026, 10:27 AM

Manan Mishra Statement : ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई वजह नहीं: मनन मिश्रा

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 09, 2026, 10:51 AM

Om Birla Controversy : 'लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव', विपक्ष के सांसदों ने ओम बिरला पर आवाज दबाने का आरोप लगाया

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 09, 2026, 11:05 AM

Om Birla No Confidence : भाजपा सांसदों ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- इनके पास कोई मुद्दा नहीं, जनता को कर रहे गुमराह

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Dec 20, 2025, 05:22 AM

Haryana Assembly No Confidence Motion : सीएम नायब सैनी का कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर तंज, 'नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ही नहीं किए हस्ताक्षर'