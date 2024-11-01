National Rural Development Conference

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भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद आयरलैंड के हेड कोच ने पद छोड़ा
मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक मेंस वॉलीबॉल कप ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर टीम इंडिया को सम्मानित किया
टी20 विश्व कप से बाहर होने पर अंजुम चोपड़ा ने उठाए भारतीय टीम के फैसलों पर सवाल, हरमनप्रीत का किया बचाव
बैडमिंटन एशिया जूनियर टीम चैंपियनशिप: क्वार्टर फाइनल में हांगकांग ने भारत को हराया
यूएस ओपन बैडमिंटन: किदांबी श्रीकांत का टूटा खिताब जीतने का सपना, फाइनल में सु ली-यांग ने हराया
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